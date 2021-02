Sven Vanthourenhout blikt vooruit op openingsweekend: "Als hij start, tja dan..."

Het veldritseizoen zit er net op, maar bondscoach Sven Vanthourenhout verwacht enorm veel spektakel in het openingsweekend.

Met de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne begint het echte wielerseizoen. “De honger bij die renners is zo groot. Ze gaan strijden met open vizier", zegt Sven Vanthourenhout aan Sporza. “Er zijn weinig nieuwtjes. Iedereen heeft wel zin om hier in Vlaanderen te beginnen koersen. Maar ik ben vooral blij dat bijna iedereen een goeie winter heeft gehad. Veel blessures en ziektes zijn er niet geweest. En laat ons eerlijk zijn. In 2020 en 2021 is dat allemaal toch niet zo evident.”

Mathieu van der Poel zal zaterdag wellicht starten in de Omloop. "Het is logisch dat zijn ploeg er alles aan zal doen om hem aan de start te krijgen. Dat is voor de ploeg belangrijk en voor Mathieu zelf ook."

En dat mag meteen met de nodige ambities dan. “Als hij op de startlijst komt, is hij de grote favoriet voor mij. Wat ik van hem gezien heb in de UAE Tour is gewoon indrukwekkend. Ook voor Kuurne is hij mijn favoriet, en anders tip ik op Démare."

Al zullen veel renners niet wakker liggen van het feit dat VDP meerijdt. “Ik denk dat ze vooral met zichzelf bezig zijn. Ze zijn zich aan het focussen en gaan nu met de ploeg alles nog eens goed verkennen. Uiteraard weten ze ook wel dat als Mathieu start, hij ook meteen topfavoriet is. Maar die mannen gaan toch vooral van hun eigen sterkte uit.”