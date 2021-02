Yves Lampaert wordt papa en mocht een wens doen: "Dat wordt hier nooit nog hetzelfde"

Yves Lampaert is te zien in 'Iedereen Beroemd'. Dinsdagavond maakte hij en zijn partner Astrid bekend dat ze hun eerste kindje verwachten.

Yves Lampaert waren afgelopen week op stage in Spanje. Toen Lampaert en co terugkwamen werden ze opgewacht door de vriendin van Lampaert op de parking in Wetteren. De vrienden van Lampaert wisten meteen hoe laat het was toen er een fles kinderchampagne werd bovengehaald.

"Machtig, vent, een klein boeleke", waren de reacties. Lampaert vertelde ook nog dat het een zoontje wordt. Lampaert mocht ook nog een wens doen en het is zo geen geheim meer dat hij mikt op Paris-Roubaix.

"De parking in Wetteren zal nooit meer hetzelfde zijn," lachte Lampaert nog.