Cycling Vlaanderen doet oproep aan politiek en komt met gefaseerd plan: "Geef ons toelating onze sport uit te oefenen"

Vrijdag is er een nieuw Overlegcomité en bij Cycling Vlaanderen zullen ze aandachtig volgen wat daar uitkomt voor de sportwereld. In elk geval is de Vlaamse wielerfederatie al zelf met een voorstel gekomen, in de hoop meer perspectief te krijgen.

"Onze meer dan 1.000 sportclubs hebben het moeilijk, onze 57.000 actieve leden op de fiets hebben hoop nodig. Fietsen per 10 tot 18 jaar, en dan per 4, maakt sportief fietsen onmogelijk. Geef ons de toelating om met de eerste zonnestralen, op verantwoorde wijze, onze sport uit te oefenen", klinkt het in de emotionele oproep van Cycling Vlaanderen aan de politiek. DRIE FASES Cycling Vlaanderen vraagt aan de overheid een unieke aanpak per sport, want iedere sport is anders, en een onderbouw de heropstart. Als voorstel werd een haalbaar en gefaseerd plan voorgelegd. Dat bestaat uit drie verschillende fases. In de eerste fase dient op korte termijn er een activatie van de exit-strategie te komen en de uitbreiding van de outdoor trainingsmogelijkheden. Een tweede fase op langere termijn bestaat dan uit de opstart van competitie en het toelaten van trainingen bij indooractiviteiten. De derde fase is dan het opnieuw mogelijk maken van fietsevenementen/toertochten volgens het bestaande draaiboek van recreatieve fietsevenementen.