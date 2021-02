De Cauwer buigt zich over entente Van Avermaet-Naesen: "Greg is uiteraard de meest eerzuchtige"

Wat is er nog mogelijk voor Van Avermaet en Naesen in de klassiekers? José De Cauwer wikt en weegt de tactische mogelijkheden voor het Belgische duo bij AG2R. Is samen in de ploeg rijden dé factor die nog een grote klassieke zege kan opleveren?

José De Cauwer is één van de analisten die er zich in De Tribune over uitspreekt en ziet toch een verschil tussen Van Avermaet en Naesen. "Greg is uiteraard de meest eerzuchtige. Vooral eerlijkheid moet gehandhaafd worden. En ze moeten denken in functie van het team. Nu is het mijn beurt: dat werkt niet. Het kan zijn dat dan 3 keer dezelfde renner wint. Maar elk om beurt, dat zal niet werken."

Wat is tactisch de beste optie? "Er komen misschien kansen in ontsnappingen waarbij Naesen vroeger niet zou zijn meegeglipt. Als de groten daarna gaan, moet Van Avermaet mee en zijn ze misschien met z'n tweeën. Ik zou nooit wachten tot de groten hun rits openzetten, want dan moet je misschien zelf je rits dichtdoen."

Zeker in de wedstrijden waarin Van der Poel en Van Aert meedoen, moeten ze dus niet wachten tot wanneer die hun kaarten op tafel gooien. "Anticiperen, met andere woorden. Daar zijn we weer met die term", besluit De Cauwer.