Dit jaar wél een grote rol voor Dylan Teuns in de Omloop? "Ben heel gemotiveerd, helemaal klaar om te koersen"

Draai de klok even een jaar terug. Dylan Teuns begint met onder meer tijdritwinst aan de Ruta del Sol sterk aan het seizoen. Na zijn vijfde plek in de Omloop van 2019 trekt hij als één van de grote favorieten naar de editie van 2020.

Die grote favorietenrol maakte Teuns toen niet waar. Hij reed nogal anoniem door de wedstrijd en bolde uiteindelijk als 18de over de streep. Uitkijken of hij dit jaar wel een prominente rol kan spelen in de finale van de Omloop.

Bij Bahrein Victorious zeggen ze alvast een uiterst gemotiveerde Teuns te zien, wat de renner ook zelf beaamt. "Ik ben heel gemotiveerd voor de eerste klasssiekers van het nieuwe jaar", zegt onze landgenoot op de site van zijn ploeg. "Ik ben goed uit de Ronde van de Provence gekomen. Ik heb thuis een goede trainingsweek achter de rug."

PRIMA VOORBEREIDING

De voorbereiding had dus niet beter kunnen verlopen. "Ik ben helemaal klaar om te koersen zaterdag", klinkt het. Teuns is ook niet de enige troefkaart die Bahrein heeft. Het houdt ook nog altijd Colbrelli achter de hand voor een sprint en kan rekenen op de ervaring van Haussler. Voorts zitten ook Haller, Padun, Sieberg en Williams in de selectie voor de Omloop.