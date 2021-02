Froome werkt hard in UAE Tour voor Belgische renner: "Wilde hem goed vooraan houden zodat hij in een goede positie zat voor de finale"

Ben Hermans deed het uitstekend in de vijfde etappe van de UAE Tour. Onze landgenoot eindigde op de negende plaats. Hermans kon rekenen op de verrassende hulp van Chris Froome.

Vandaag stond er in de UAE Tour een bergetappe op het programma. De zege was voor de Deen Jonas Vingegaard en Ben Hermans was de eerste Belg op een knappe negende plaats. Tot in de finale kreeg Hermans hulp van ploegmaat en oud-Tourwinnaar Chris Froome.

Toch verrassend dat een renner als Froome Hermans probeert te helpen in een bergetappe, maar Froome is in de UAE Tour om hard te werken en zo zijn oude niveau terug te bereiken. "Ik wilde hem goed vooraan houden zodat hij in een goede positie zat voor de finale", legde Froome uit en staat te lezen bij Sporza.