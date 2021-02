In principe niet naar Omloop maar wél nog kans dat Van der Poel deelneemt aan Kuurne-Brussel-Kuurne

Gaat Mathieu van der Poel dit weekend in actie komen in Vlaanderen? In de Omloop of in Kuurne? Het zijn voorlopig nog open vragen. Op basis van de ingediende lijsten van Alpecin-Fenix kan de conclusie getrokken worden dat de kans op deelname van Van der Poel in Kuurne het grootst is.

Eerder geraakte het nieuws al bekend dat Van der Poel niet op de lijst van negen renners staat die Alpecin-Fenix indiende voor de Omloop. Mits het volgen van de reglementering kan Van der Poel in principe dus niet meer geselecteerd worden voor de opener van het Vlaamse wielerseizoen. RESERVE VOOR KUURNE Wat niet noodzakelijk betekent dat Van der Poel niet zal koersen in België komend weekend. Ook voor Kuurne-Brussel-Kuurne heeft Alpecin-Fenix een lijst ingediend. Daar staat Mathieu van der Poel wel op, als één van de reserves. Het is voor zijn ploeg dus nog steeds mogelijk voor Van der Poel te selecteren voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Afwachten maar wat de definitieve beslissing zal zijn. Zoals bekend heeft Van der Poel de enige wegkoers gewonnen die hij dit jaar al gereden heeft: de openingsetappe in de UAE Tour.

Lees ook... Wellicht dan toch geen Mathieu van der Poel in de Omloop