Landgenoot is klaar voor het Vlaamse openingsweekend: "Terug naar de kasseien!"

Het Vlaamse openingsweekend staat voor de deur. Zaterdag staat de Omloop Het Nieuwsblad op het programma en zondag is er Kuurne-Brussel-Kuurne. Edward Theuns kijkt er alvast naar uit.

Bij Trek-Segafredo hebben ze zin in het Vlaamse openingsweekend. Met de overwinning van Jasper Stuyven vorig seizoen in de Omloop heeft de wielerformatie een titel te verdedigen. Edward Theuns is er alvast klaar voor.

"Terug naar de kasseien! De verkenning van de Omloop zit erop!", schreef Theuns op Twitter. Met Stuyven, Theuns en ex-wereldkampioen Mads Pedersen beschikt Trek-Segafredo over drie mogelijke kopmannen.