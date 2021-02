Motard met ongelukkige rol in Ronde van Vlaanderen: "Ik wil het met Alaphilippe nog een keer hebben over dat ongeval"

Het is als motard het laatste wat je wil: mee een val veroorzaken. Toen Alaphilippe in de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar ten val kwam, was dat na contact met motorrijder Eddy Lissens. Die stapt zaterdag toch weer op de motor in de Omloop.

Wel vervult Lissens niet langer de functie van regulator-commissaris. Voortaan heb je een regulator én een commissaris. Voor die functie rijden nu twee motoren rond met elk een piloot en een bijzitter. Ik denk dat het ongeval met Alaphilippe voor de reglementswijziging van de UCI heeft gezorgd", zegt de motorrijder in HLN. Dat jammerlijke moment uit de Ronde van 2020 is hij alvast niets vergeten. "Ik word er nog dagelijks aan herinnerd. Door de media, als ik een foto zie, omdat ik er word op aangesproken, of gewoon omwille van mezelf, want ik denk er nog altijd aan. Het was toch een mogelijke winnaar van de Ronde van Vlaanderen, die door mijn toedoen ten val is gekomen." © photonews Puur technisch heeft Lissens zichzelf niets te verwijten. "Ik kon aan die valpartij niets doen. Een cameramotor liet zich uitzakken, een renner reed erlangs. De assistentiemotor van Shimano vertraagde en plots zat ik geblokkeerd aan de rechterrkant van de weg. Ik kon geen kant meer op." Wat niet wil zeggen dat het gevoelsmatig niet moeilijk is om er mee om te gaan. Het hielp wel dat Alaphilippe hem een foto stuurde na zijn operatie. "De eerste maal dat ik hem terugzie, ga ik hem bedanken voor de berichten. Ik wil het met hem nog een keer hebben over dat ongeval. Die kans heb ik nog niet gekregen."