OFFICIEEL: Alpecin-Fenix trekt met Mathieu van der Poel naar Kuurne-Brussel-Kuurne, Belgische kampioen kopman in de Omloop

Alpecin-Fenix heeft haar selectie bekendgemaakt voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Zo zal Mathieu van der Poel niet te zien zijn in de Omloop, maar hij trekt wel naar de andere klassieker van dit weekend.

Mathieu van der Poel zal zondag deelnemen aan Kuurne-Brussel-Kuurne. De Nederlandse kampioen moest enkele dagen geleden uit de UAE Tour stappen omdat een staflid positief had getest op het coronavirus.

Eerst was er nog twijfel of hij ging deelnemen aan de Omloop, maar daar is hij dus niet van de partij. Daar zal de Belgische kampioen Dries De Bondt als één van de kopmannen starten. Van der Poel krijgt in Kuurne-Brussel-Kuurne gezelschap van onder meer Laurens De Vreese en Tim Merlier.