Trek-Segafredo zakt met sterke selectie af naar het Vlaamse openingsweekend: twee landgenoten zijn van de partij

Jasper Stuyven en Edward Theuns zijn door Trek-Segafredo geselecteerd om deel te nemen aan de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. Voor Stuyven uiteraard een speciale editie, want hij won vorig seizoen de Omloop Het Nieuwsblad.

Naast de twee Belgen is ook ex-wereldkampioen Mads Pedersen van de partij. Daarnaast zijn ook Jakob Egholm, Alex Kirsch, Ryan Mullen en Charlie Quarterman geselecteerd om deel te nemen aan het Vlaamse openingsweekend.

