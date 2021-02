De mail van Evenepoel naar Lappartient: 'Ik lig hier half gebroken in mijn bed en jullie gaan mij even zwart maken'

Op zijn persmoment van donderdag had Remco Evenepoel het onder andere over de mail die hij naar UCI-voorzitter Lappartient verstuurde, naar aanleiding van het onderzoek dat naar de renner werd ingesteld na zijn valpartij in de Ronde van Lombardije.

Op beelden was te zien hoe ploegleider Bramati iets uit de zak van Evenepoel haalde. Voor aanvang van de Tour maakte Lappartient bekend dat onderzocht zou worden wat dat object juist was. "Ik wilde een woordje uitleg krijgen over waarom hij op de dag van de start van de Tour dat naar buiten brengt", bevestigt Evenepoel dat hij hierover een e-mail gestuurd heeft naar de Fransman.

Evenepoel schetst even de situatie. "Ik lag in mijn ziekenhuisbed en keek uit naar drie weken elke dag koers op tv. Dan krijg je toch een serieuze klop van als ze met zoiets beginnen. Dan is er een mailtje verstuurd geweest om te zeggen: 'Ik lig hier half gebroken in mjin bed, ik kan niets doen en jullie gaan mij even zwart maken.' Terwijl ik voor mezelf wist dat ik nog minder dan nul fout deed."

Het is gebleken dat ik niets fout deed

Evenepoel had ook het gevoel dat er nog iets anders speelde. "Dat was precies om de kwestie van de veiligheid in de koers te minimaliseren en dan dat andere de bovenhand te laten nemen. Het is gebleken dat ik gelijk had en dat ik helemaal niets fout deed."

Overigens kreeg de renenr van Deceuninck-Quick.Step wel een antwoord van de UCI-voorzitter. "Hij heeft geantwoord dat ze het moesten onderzoeken voor de veiligheid van de sport. De weken voordien moest ik als leider van de Ronde van Burgos en Polen elke avond naar de dopingcontrole. Dat is gewoon het protocol, maar het geeft er blijk van dat ze geen vertrouwen hebben in bepaalde renners."