Extra klant om bergop te bekampen voor Evenepoel: Vueltawinnaar van 2018 gaat in Giro voor de zege

Remco Evenepoel gaat zonder verwachtingen deelnemen aan de Giro. Dat geldt niet voor iedereen. Simon Yates, in 2018 winnaar van de Vuelta, heeft aangekondigd deel te zullen nemen aan de Ronde van Italië. Zijn ambitie is duidelijk: de grote ronde op zijn palmares zetten.

Yates heeft een missie: het roos te veroveren. Dus staat de Brit ook dit jaar weer aan de start van de Giro. De route staat hem alvast aan. "Er is een goede mix in het parcours in 2021, met zelfs enkele gravelwegen. Zoals altijd bij de Giro ziet de laatste week er zwaar uit, met slechts een beperkt aantal tijdritkilometers."

Yates ging al eerder op zoek naar de eindzege in de Giro, maar kon in 2018 zijn inspanningen geen drie weken volhouden en de edities nadien werden geen succes. "De laatste twee-drie jaren zijn niet gegaan hoe ik wilde, door een combinatie van pech of verkeerde beslissingen. Het enige waar ik op kan hopen, is dat die dingen nu achterwege blijven en dat ik mij kan tonen op de best mogelijke manier."