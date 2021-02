Jong talent maakt indruk in de UAE Tour en wil puntentrui mee naar Nederland nemen: "Het is zeker een doel"

Een overwinning zat er nog niet in voor David Dekker in de UAE Tour, maar met enkele tweede plaatsen en een vierde plaats vandaag doet het jonge talent het wel uitstekend. Hij staat voorlopig ook aan de leiding in het puntenklassement.

De jonge Dekker heeft er een doel van gemaakt om de puntentrui mee naar huis te nemen. "Ik zat goed vandaag, maar de benen waren net niet goed genoeg. Ik ben blij dat ik de puntentrui nog steeds heb en ik zal er alles aan doen om die trui mee naar Nederland te nemen. Het is zeker een doel", aldus Dekker op de officiële website van Jumbo-Visma.

🇦🇪#UAETour



A fourth place and reclaiming the points jersey.



💬 "I will do everything I can tomorrow to bring this jersey to the Netherlands." - @dekkerdavid