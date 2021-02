Na winst in UAE Tour komt tweede wedstrijddag van Van der Poel er in Vlaanderen: "We kunnen ambitieus zijn"

Mathieu van der Poel heeft de smaak van het winnen al te pakken: ze mogen dus voor hem opletten komende zondag, wanneer hij aan de start verschijnt van Kuurne-Brussel-Kuurne. Uit de selecties van Alpecin-Fenix voor het openingsweekend blijkt dat dat het geval zal zijn.

"Ik sta met een goed gevoel aan de start van Kuurne-Bruxelles-Kuurne na mijn etappezege in de UAE Tour", zegt Mathieu van der Poel. "Het is goed om een extra dagje racen voor ik vertrek naar Italië, maar ik begin ook vol vertrouwen en verwacht een mooie race."

Hoe kijkt de Nederlandse kampioen nu terug op in die bijzondere passage in de Emiraten? "Uiteraard had ik graag de UAE Tour willen afsluiten, vooral omdat we na de openingsetappe met onze groep een mooie voorsprong hadden in de GC en een goede eindklassering in wording had kunnen zijn. Maar ik ben ook blij dat we vrij snel en zonder problemen thuis zijn gekomen, en dat onze voorjaarsactie niet in gevaar is gebracht."

We kunnen op twee paarden wedden

Met Van der Poel erbij mag Alpecin-Fenix nog hogere verwachtingen koesteren voor Kuurne-Brussel-Kuurne. "We kunnen ambitieus zijn voor Kuurne en tegelijkertijd op twee paarden wedden. Ik denk dat ik van toegevoegde waarde kan zijn voor Tim Merlier, die voor mij een van de snelste jongens in de peloton is."