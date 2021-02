Parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne aangepast: "Op vraag van renners en sportdirecteurs"

De 73ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne is lichtjes gewijzigd in vergelijking met de voorbije jaren. Die aanpassing kwam er op vraag van de renners zelf.

"De Eikenmolen doen we op vraag van de renners en sportdirecteurs niet meer aan. Die bewuste helling kruist eerst een steenweg om dan over te gaan in een plotse vernauwing. Dat zorgde voor een vervelende bottleneck die de koers onnodig vroeg uit haar ritme haalde. De Eikenmolen zorgt bovendien voor twee spoorwegovergangen. En als organisatiecomité willen we oren hebben naar de wensen van de renners en ploegen. Als alternatief hebben wij wel een passage op de Tiegemberg en Boembeek ingelast zodat we aan 12 hellingen in totaal komen", meldt koersdirecteur Peter Debaveye.

De eerste helling is de Tiegemberg en die komt al in de 17de kilometer. Na 197 kilometer zal de opvolger van Kasper Asgreen er zijn. De organisatie is alvast blij Mathieu van der Poel te verwelkomen in het deelnemersveld.