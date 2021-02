Van Avermaet voor de Omloop: "Toen Wout en Mathieu aankondigden dat ze er niet bij zouden zijn, vond ik dat jammer"

De ereplaatsen van Van Avermaet in Frankrijk bewijzen dat hij goed is. Van Aert en Van der Poel zijn er niet bij. Er moeten dus wel kansen liggen voor Van Avermaet in de Omloop. Al is er geen gejuich bij hem omdat die andere twee er niet bij zijn.

Van Avermaet is een tweevoudig winnaar van de Omloop. Als er één koers is waarin hij nog eens kan aanknopen met een mooie overwinning in Vlaanderen, is het deze misschien wel. "De Omloop ligt mij", bevestigt de AG2R-nieuwkomer op de persconferentie voorafgaand aan het Vlaamse wielerseizoen. "Ik kan wel snel in het seizoen goed zijn en het parcours helpt ook." Voorbij Van Aert en Van der Poel moet hij dus niet om in Ninove de overwinning te pakken. "Toen Wout en Mathieu aankondigden dat ze er niet bij zouden zijn, vond ik dat jammer. Ik heb hen graag aan de start, ook al vermindert dat mijn kansen op succes. De besten moeten de grote koersen rijden en zij zijn de besten. Als ik een koers win, wil ik ook graag zeggen dat ik hen geklopt heb." MEER VRIJHEID Het winnen lijkt voor Van Avermaet weer een stukje moeilijker te gaan in deze fase van zijn carrière. Biedt dat ook perspectief op meer vrijheid in het pelotn? "Ik heb jaren gehad waar dat een probleem was. Ik behoor nog tot de beteren, maar ben niet meer bij de besten. Dat zou een voordeel kunnen zijn."