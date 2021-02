Wellens bespreekt afwezigheid Wout/Mathieu en trekt met goede benen naar Omloop: "Ik voel mij zoals in 2018"

De eindzege in de Ster van Bessèges heeft hij al beet. Schrijft Tim Wellens ook de Omloop op zijn naam? Het vertrouwen is alvast aanwezig, Wellens is er zeker van dat hij goede benen zal hebben. Is dat zaterdag voldoende voor de overwinning?

"Het is een zeer mooie wedstrijd", blikt Wellens vooruit naar de Omloop. "Het openingsweekend is altijd belangrijk voor een Belgische ploeg. Waarom zou de Omloop niet op mijn palmares thuishoren?" In de aanloop hier naartoe besloot Wellens de Ronde van de Provence niet uit te rijden. "Door een valpartij zat ik al op achterstand en ik had wat slijmen. Dit is altijd een gevaarlijke periode voor mij om ziek te worden."

Dat moest ten allen tijde vermeden worden. "Ik zag er het nut niet van in om in die laatste twee ritten nog risico te lopen en heb preventief beslist om op te geven. Ik ben niet ziek geweest, het was dus een goede beslissing. Ik voel mij zoals in 2018, toen had ik ook goede benen." Dat jaar won hij bijvoorbeeld de Brabantse Pijl.

MEER IN DE WERELD DAN 'DE GROTE DRIE'

Wat vindt hij er van dat Van Aert en Van der Poel niet meedoen? "Ah goed hé, dan maak ik kans om te winnen. Neen, dat is een grapje. Er verschijnt veel commentaar over de 'Grote Drie'. Dat zijn heel goede renners, maar er zijn zoveel verschillende renners die kunnen winnen. Het is niet dat de rest niet kan winnen als Wout en Mathieu meedoen. Nu zijn ze er niet bij, alles kan gebeuren."

Komt de winnaar uit het peloton uit Frankrijk of kan iemand die zaterdag zijn eerste koers rijdt ook winnen? "Diegenen voor wie het de eerste koers is zullen supergemotiveerd zijn. Op training kun je ook een wedstrijd simuleren of achter de motor rijden. Dat is qua voorbereiding quasi hetzelfde dan dat je voorbereidingskoersen rijdt. Dat maakt geen verschil."

VERSCHIL VLAAMSE-WAALSE KLASSIEKERS

Wel zeer verschillend zijn de Vlaamse en de Waalse klassiekers. "Vorig jaar was ik niet goed in de Omloop, maar was ik nog bij de eerste dertig. Als je in de Waalse klassiekers niet goed bent, eindig je niet in de eerste 100. In de Vlaamse klassiekers gaat het meer over positionering en op de juiste momenten vooraan te zitten."

Overigens gaat Wellens op zondag ook Kuurne-Brussel-Kuurne rijden. Hij doet dus de dubbel. "Ik heb goede benen, dus wil ik zoveel mogelijk koersen. Ik maak de reis naar België, dat is het niet veel moeite om er één koers extra bij te nemen."