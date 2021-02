Meteen pech voor Vanmarcke bij eerste grote wedstrijd van het jaar

Bij sommige renners is de Omloop het Nieuwsblad de eerste koers van het jaar, maar bij Vanmarcke niet. Hij heeft all 8 koersdagen verzameld in Frankrijk.

De 32-jarige renner trok naar Israel Start-Up Nation om er te schitteren in de Vlaamse klassiekers, iets dat hij elk jaar hoopt te doen.

Maar in de Omloop zal dat toch wat moeilijker zijn dan anders want Israel Start-Up Nation staat met slechts vijf renners aan de start in Gent. Na een positieve coronatest van een staflid, mogen renners Guillaume Boivin en Reto Hollenstein niet meer aan de start komen aangezien ze met het staflid in contact zijn gekomen.

Een stevige domper dus voor Vanmarcke, die het nu met 4 ploegmaats moet zien te rooien: Jenthe Biermans, Norman Vahtra, Mads Würtz Schmidt en Tom Van Asbroeck.

A staff member has returned a positive Covid-test in Belgium this Friday evening.



The person in question has left the team bubble and so have the staff members and riders who had been in close contact with the person.



Therefore, the team will start #OHN21 with only five riders