Naesen duidt Muur aan als dé plek en wil als Van Avermaets ploegmaat verrassen: "Ik heb weinig sterren, da's mooi"

Het Oliver Naesen-protocol, dat is voor Kuurne-Brussel-Kuurne, maar in de Omloop wil de voormalige Belgische kampioen ook al wel eens een keertje vlammen. Voor het eerst willen zowel hijzelf als zijn ploegmaat Greg Van Avermaet voor winst gaan.

"Ik ben tevreden als ik echt een goeie koers gereden heb en als de uitslag ook meevalt", zegt Naesen over de eerste wedstrijd van het seizoen op Vlaamse bodem. De Omloop zou alvast niet misstaan op zijn palmares. "Dat zou mooi zijn, zeker."

Op dit parcours moet Naesen ook wel zijn ding kunnen doen, bijvoorbeeld op de combinatie Muur-Bosberg. "Dat zijn mijn favoriete hellingen. Dat is ook mijn trainingsparcours, dus dat ligt mij zeker. Het zal zoals altijd een afvallingskoers zijn. Ik hoop dat het op de Muur echt openbreekt, onder de favorieten dan."

VOLLE BAK SAMEN VOOR EERSTE PLAATS

Er is al veel gezegd en geschreven over Naesen en Van Avermaet als duo bij AG2R. Nu gaan we echt ontdekken hoe dat juist uitpakt in hun koersen. "Het is de eerste keer dat we echt koersen om als eerste te eindigen. De voorbije koersen heb ik in een dienende rol gereden. Nu is het volle bak voor de eerste plaats samen. Het is de bedoeling dat we op hetzelfde niveau staan en dezelfde kansen kunnen grijpen."

Er is dus geen van hen beiden die duidelijk gaat knechten voor de andere. "Als ik voor hem ga rijden, heb je weer hetzelfde verhaal dat hij alleen in de finale zit. Als hij voor mij rijdt, dat zou ook niet slim zijn. We moeten er alles aan doen om met twee in een groepje met favorieten te zitten."

FUN BIJ AG2R

De verhouding tussen beide Belgen is wel top, dat is algemeen geweten. "We lachen en amuseren ons. We moeten een inspanning doen om Frans te blijven praten aan tafel en niet in het Nederlands beginnen onderling. Dat is het enige."

Overigens is het in de Omloop niet altijd de grote favoriet die wint. Dat kan voor Naesen een voordeel zijn. "Ik heb weinig sterren, da's wel mooi. Daar ben ik niet ontevreden over." Over zijn eigen conditie is ook tevredenheid op zijn plaats. "Ik ben wel redelijk in orde."