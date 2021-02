Sep Vanmarcke valt alweer maar finisht nog derde en denkt dat Alaphilippe zichzelf de das om deed

Dit zal deugd doen voor Sep Vanmarcke: een podiumplaats in een Vlaamse eendagskoers. Een val, dat hoorde er uiteraard ook weer bij voor de West-Vlaming. Die zag onderweg een imponerende Alaphilippe, die volgens Vanmarcke had kunnen winnen als hij langer had gewacht.

Het was nog vroeg in de koers toen Vanmarcke tegen de grond lag. "Dat moet blijkbaar altijd mijn deel zijn. Van Asbroeck had me vooraan gepositioneerd. Het is voor een stuk de pech die naar mij toekomt en het was ook mijn eigen inschattingsfout", deed Vanmarcke in de studio van Karl Vannieuwkerke het verhaal van zijn val.

Heel erg was het deze keer niet, want Vanmarcke was er bij in de finale om voor de beste plaatsen te strijden. "Sowieso wou ik graag goed zijn in de Omloop. Het is een paar jaar geleden dat dat gelukt is. Dat ik voor het podium moest sprinten, dat had ik ook niet verwacht. Ik was eigenlijk op het einde aan het werken voor Van Asbroeck, maar die zat vast achter een valpartij."

Ik wist dat ik Ballerini nooit ging kloppen

"Ik dacht: ik sprint nog voor een top tien, dan is de ploeg tevreden", vervolgt Vanmarcke. "Ik schoof steeds op en zat zo in het wiel van de winnaar. Ik heb geprobeerd om zijn wiel zo goed mogelijk te volgen. Dat is niet gelukt, maar het was voldoende voor de derde plaats. Het was mijn bedoeling om hem uit zijn kot te lukken en dan in zijn slipstream te blijven zitten. Mijn doel is dus geslaagd. Ik wist dat ik hem nooit ging kloppen."

© photonews

Die winnaar was Ballerini, terwijl zijn ploegmaat Alaphilippe zijn troeven op tafel gooide op de Berendries. "Ik wist op voorhand dat hij waarschijnlijk daar zou gaan en dat niemand een antwoord zou hebben. Elke keer dat hij de kop nam, ging het vijf per uur rapper. Hij heeft zichzelf genekt met zijn enthousiasme. Als hij mee rondrijdt zoals iedereen tot aan de Muur, rijdt hij daar weg. Dan komt niemand nog terug."

De winnaars hebben altijd gelijk

Al is het nog altijd wel de blauw-witte garde van Lefevere die de hoofdprijs wegkaapte. "Het is Deceuninck-Quick.Step dat nog altijd wint. Prima voor hen dus, de winnaars hebben altijd gelijk. Al was het wel een gewaagde gok. Ik denk dat Alaphilippe zichzelf de das heeft omgedaan."