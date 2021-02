Greg Van Avermaet hoopt dat Ninove hem nu ook eens gunstig gezind is: "Zou leuk zijn om nog een keer te winnen"

Een aparte vaststelling over Greg Van Avermaet en de Omloop. Als tweevoudig winnaar van de koers heeft Van Avermaet toch geen schitterende band met de huidige aankomstplaats, Ninove. Daar wist hij immers nog niet als eerste over de streep te komen.

Zit die derde overwinning van Van Avermaet in de Omloop eraan te komen? "Laat ons hopen. Ik denk dat het een koers is die mij enorm goed ligt. Ik heb het geluk gehad om al vier keer op het podium te staan. Het is wel een koers die mij enorm aanspreekt, van jongsaf aan. Van toen het nog finish was in Lokeren. Dat is meegegroeid toen ik prof geworden ben. Ik ben heel content dat ik hier aan de start sta."

Ninove ligt mij net iets minder

Zijn laatste zege op de erelijst dateert van 2017. Nadat de aankomst verhuisde naar Ninove, won hij nog niet. "Ninove ligt mij net iets minder. Aan Gent heb ik goede herinneringen, maar ik ben ook al eens tweede geweest in Ninove. Laat ons hopen dat we met die reeks kunnen komaf maken. Het zou wel leuk zijn om nog een keer te winnen. We zullen wel zien waar we uitkomen."

Zoals steeds is het ook belangrijk met welk gevoel een renner huiswaarts kan keren. Wanneer denkt Van Avermaet dat dat het geval zal zijn? "Ik zal tevreden zijn als ik een goeie koers rijd en echt voel dat ik top ben. Liefst met een overwinning erbij."