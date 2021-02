Van Avermaet wijt het terugkeren van een groot pak renners aan bepaalde factor: "Moeilijk om het verschil te maken"

Vanwege zijn drie dichte ereplaatsen in Frankrijk werd Greg Van Avermaet beschouwd als één van de favorieten voor de Omloop. Van Avermaet was ook op de afspraak. Het groepje waar hij deel van uitmaakte, werd echter nog ingelopen.

"Het was moeilijk om het verschil te maken", moest Van Avermaet vaststellen. "Er waren veel mannen die nog vrij fris zaten in de finale. Doordat er weinig wind was, denk ik." Nochtans was er een op een gegeven moment een groepje weg met hem, Alaphilippe, Vanmarcke: daar zat muziek in. "Het is een beetje ambetant dat we niet voorop bleven met die groep."

Als dat wel gelukt was, had er een uitslag geweest met heel wat mooie namen voorin. "Ik denk dat ik anders misschien nog wel een kans had gemaakt, maar nu kwam alles terug. Het was niet slecht, denk ik. Het was niet top, maar ik was er wel altijd bij vooraan."

Ik had gehoopt op een meer open koers

Zeker op één helling mocht de boot absoluut niet gemist worden. "De Molenberg was heel belangrijk en daar zat ik er bij. Ik had gehoopt op een iets meer open koers. Met de weersomstandigheden die iets te goed waren, was het toch moeilijk om op dit parcours het verschil te maken."