Van der Breggen geniet in Omloop: "We wilden volop proberen tot aan de sprint, we hadden Jolien nog achter de hand"

We herinneren ons nog hoe Anna van der Breggen haar ploeggenote Chantal Blaak vorig jaar aan winst in de Ronde hielp. Ook in de Omloop gaf Van der Breggen haar teamgenotes kansen, tot ze het in de finale dan toch knap zelf afmaakte.

Van der Breggen gaf vorig jaar al aan dat ze vooral wil genieten van de koers. "Het is mooi om het zo te doen met de ploeg. Ik heb er echt van genoten. We stonden aan de start met zes sterke meiden. Niet zozeer op de klimmen, maar wel op het vlakke en ook als er waaiers zouden zijn. Het zou dom zijn als je dat eerder in de koers niet direct gebruikt."

ENKELE FAVORIETEN NIET MEE

SD Worx domineerde inderdaad de koers. De rensters van de ploeg maken elkaar beter. "Je ziet iedereen vooraan zitten, we motiveren mekaar. We misten wel een paar favorieten. Ik weet niet wat er juist gebeurd is, maar we zagen wel de teamgenotes. We hadden Jolien D'Hoore nog achter de hand. We wilden nog volop proberen tot aan de sprint."

Zo was Van der Breggen de piste uit, al was het toch nog werken om voorop te blijven. "Dat laatste stuk was het tegenwind. Ik ben doorgereden. Lukte het, des te beter en zoniet, dan was het ook zo. Het geeft wel vertrouwen om alles te proberen als je zo'n sterke ploeg hebt."

NOG NIET DENKEN AAN AFSCHEID

Het ploegenspel kunnen spelen met zo'n sterk team, dat doet Van der Breggen nog het meeste plezier. "Dat is echt mooi om te doen, ik geniet ervan." De afscheidstournée is met deze overwinning met een knal ingezet. "Daar denk ik nu niet te veel aan. Er komen nog mooie dingen aan. Ik ben blij om dit jaar nog dit te kunnen doen."