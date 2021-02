Wereldkampioene knalt in finale iedereen uit het wiel en schrijft Omloop opnieuw op haar naam, sterke Kopecky vierde

Een fantastische naam op de erelijst van de Omloop voor de vrouwen en wat een nummer ook weer. Anna van der Breggen heeft eigenlijk al alles gewonnen, maar had wel zin in nog een zege in de Omloop. Ook de manier waarop mocht gezien worden, na knap ploegenspel.

Bennett, Waterreus en Jongerius waren de eerste drie leidsters in de koers. Dat trio kreeg best wat ruimte, met een maximale voorsprong van meer dan vijf minuten. Op de Jagerij was het voor hen toch einde verhaal en was het uitkijken naar de grote namen.

VAN VLEUTEN IN DE PROBLEMEN

Van Vleuten, de winnares van vorig jaar, zou haar overwinning niet herhalen. Toen bleek dat de Nederlandse in de problemen zat, gooide eerst Van der Breggen en nadien Kopecky een bommetje. Vollering rook vervolgens haar kans om weg te springen en ging solo.

VAN DER BREGGEN VERSNELT OP DE BOSBERG

Op de Muur van Geraardsbergen gooide Longo Borghini de knuppel in het hoenderhok en Kopecky reageerde ook kwiek. Vollering werd zo snel gegrepen. Aan de voet van de Bosberg ging Van der Breggen er dan alleen vandoor.

Om op een versnelling van de wereldkampioene te kunnen antwoorden, moet je van sterke huize zijn. Daar was niemand toe in staat. Anna van der Breggen schreef met brio voor de tweede keer de Omloop op haar naam. In de achtervolgende groep spurten Jørgensen en Pieters naar rexpectievelijk de tweede en derde plaats. Kopecky valt net naast het podium, zij finishte als vierde.