Sterke Van der Poel legt keuze voor aanval van ver uit en acht zich klaar voor Strade: "Ik zit meteen in goeie flow"

Gewonnen heeft hij niet, de grote smaakmaker was Mathieu van der Poel wel. Met zijn laat bevestigde deelname was Van der Poel vooraf al de man in de schijnwerpers en dat was hij tijdens de koers ook dankzij zijn goede benen. En zijn ingeving op meer dan 80 kilometer van de aankomst.

"Ik heb mij wel geamuseerd", vertelt Van der Poel bij Sporza. "Dit is de beste manier om mij klaar te stomen voor wat nog moet komen. Ik had het wel naar mijn zin. Mijn aanval was een ingeving van het moment. Na de Kwaremont zou het nog ver zijn, ik wilde bij die opeenvolging van bergjes al voor een schifting zorgen."

Van der Poel schudde zodanig aan de boom dat er niet veel volk meer mee kon. "Ik kreeg Narvaez mee, die sterk reed. Ik had gehoopt dat er na de Kwaremont nog een sterke favorietengroep ging komen, maar dat gebeurde niet. Het was een moeilijke beslissing of ik moest doorrijden, maar ik heb dan beslist van dat wel te doen."

GEEN SLECHTE POGING

Hij is zichzelf niet tegengekomen in die laatste kilometers, onderstreept Van der Poel. "Ik vond het in de groep nog goed draaien. Ik had niet het gevoel dat ik alleen harder kon rijden dan in groep. Met bijna zicht op de finish werden we dan teruggegrepen. Het was net niet. Het was zeker geen slechte poging."

© photonews

De uitblinker van Kuurne-Brussell-Kuurne zal uiteindelijk met drie wedstrijddagen in de ben naar de Strade Bianche trekken. "Ik ga ook nog Le Samyn rijden, ik denk wel dat dat voldoende is. Ik voel mij vrij goed. Vorig jaar heb ik in de eerste maand niet naar behoren gepresteerd. Nu voel ik mij na die pauze heel anders, meer zoals de jaren voordien. Ik zit meteen in de goeie flow."

KLIMWERK IN STRADE

Op naar de overwinning dus in de Strade Bianche? "We zullen er voor gaan", belooft Van der Poel. "Het is een lastige koers, met meer klimwerk dan iedereen denkt."