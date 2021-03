Deceuninck-Quick.Step won dit weekend niet 1 maar 2 keer: "Doet me met optimisme uitkijken naar volgende koersen"

De zege van Ballerini vergaart in Vlaanderen de meeste aandacht, maar Deceuninck-Quick.Step wist het voorbije weekend ook in Frankrijk te winnen met Andrea Bagioli. De jonge Italiaan was zondag de sterkste in de Dr么me Classic, ook op hem kan de ploeg rekenen.

"Ik had niet echt dat goede gevoel. Toen de aanvallen er kwamen in de laatste dertig kilometer, besefte ik dat ik toch goede benen had", vertelde Bagioli na zijn overwinning. "We waren met zes ploegmaats in de eerste groep en zetten constant druk. Het is belangrijk om zo'n sterk team rond je te hebben. Als één van ons aanvalt, kan de rest gewoon blijven zitten en energie sparen."

In de finale beschikte de youngster over een goede demarrage op het juiste moment. "Op de laatste, korte klim zat ik bij de eerste vijf. Kort bij de top deed ik dan mijn zet. Eens ik weggeraakte, ging ik vol tot aan de finish zonder nog achterom te kijken."

VEEL VERTROUWEN

Niemand zou hem nog bijhalen. Een enorme opsteker voor Bagioli, deze zege. "Het is altijd mooi om zo vroeg in het seizoen te winnen. Het is een bevestiging van mijn goede conditie en doet me met optimisme uitkijken naar de volgende koersen. Het vertrouwen is groot en ik hoop daar mijn voordeel mee te doen."