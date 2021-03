Pech voor ploegmaat van Mathieu van der Poel: sleutelbeenbreuk na val in Kuurne-Brussel-Kuurne

Alpecin-Fenix zal met gemengde gevoelens terugkijken op Kuurne-Brussel-Kuurne. Mathieu van der Poel maakte een goede indruk en werd pas helemaal op het einde gegrepen, maar met Silvan Dillier lijkt een belangrijke schakel weg te vallen.

Mathieu van der Poel maakte heel wat indruk in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar de Nederlander werd helemaal op het einde van de wedstrijd nog gegrepen na een lange aanval. Van der Poel kreeg daarna wel slecht nieuws, want hij zal het een tijdje zonder een belangrijke knecht moeten doen.

In één van de achtervolgende groepjes kwam Silvan Dillier net voor de finish ten val. Volgens Alpecin-Fenix is er sprake van een gebroken sleutelbeen en werd hij zelfs al geopereerd. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij out zal zijn.