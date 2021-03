Spanje toont meer en meer interesse in veldrijden: WB-manche en EK binnenhalen is het doel

De prestaties van Felipe Orts doen Sapnje warm lopen voor het veldrijden. Er wordt gemikt op een WB-manche en het EK.

Op wielerwebsite Ciclo21 staat te lezen dat Pontevedra interesse heeft in de organisatie van het EK veldrijden. De stad wilde eigenlijk een WK organiseren maar die zijn al toegewezen tot en met 2025. Daarom kiezen ze voor de organisatie van het EK in 2023 of 2024. Ervaring hebben ze alvast. In 2019 en 2020 werd het Spaans kampioenschap er georganiseerd.

Spanje mikt ook op een WB-manche volgende winter. Dat zou in Elorrio moeten doorgaan. Voor volgende winter zijn nog twee van de zestien manches niet ingevuld.