Van Avermaet krijgt één Belg als steun mee in Strade Bianche

AG2R Citroën begint komende zaterdag met twee Belgen aan de Strade Bianche. Kopman Greg Van Avermaet krijgt Gijs Van Hoecke mee.

Greg Van Avermaet heeft goede ervaringen met de Strade Bianche. Hij werd in 2015 en 2017 al eens tweede in de Italiaanse koers over grindwegen.

In zijn tien deelnames eindigde hij al acht keer in de top tien. Vorig jaar nog eindigde hij op de achtste plaats.

Naast Van Hoecke en Van Avermaet bestaat de selectie van AG2R Citroën uit de Fransen Clément Venturini, Nans Peters en Lilian Calmejane, de Zwitser Michael Schär en de Italiaan Andrea Vendrame.