Vansevenant koerst na sterke passage op Ventoux woensdag in Italië, onder meer Devenyns en Serry doen hetzelfde

Mauri Vansevenant reed tot dusver enkel de Ronde van de Provence en daar wist hij op de Ventoux te imponeren. In de rit met aankomst aan Chalet Reynard finishte Vansevenant mooi achtste, na Alaphilippe te hebben bijgestaan. Volgende opdracht voor het jonge talent: de Trofeo Laigueglia.

Die heuvelachtige eendagskoers staat woensdag op het programma. Wat de Omloop is voor Vlaanderen, is de Trofe Laigueglia voor Italië: de start van het wielerseizoen in de desbetreffende regio. De winnaar van de Omloop, Davide Ballerini, gaat daar overigens ook starten. Net als die andere winnaar het voorbije weekend, Andrea Bagioli.

Die twee Italianen worden dus vergezeld door een Belgisch trio. Vansevenant, Devenyns en Serry zullen allen deelnemen aan de Trofeo Laigueglia. Daarnaast rekent Deceuninck-Quick.Step ook op de Brit James Knox en de Amerikaan Ian Garrison.

Happy to give you our team for @il_Laigueglia, the Italian season-opener scheduled this Wednesday: https://t.co/d1hmVKeZoP pic.twitter.com/q802NgUOPY — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) March 1, 2021

"We beginnen de maand maart met een goed moreel na de goede prestaties in België en Frankrijk", aldus sportdirecteur Davide Bramati. "Dit is de eerste keer dat we ons dit seizoen laten zien in Italië en we hopen op een goed resultaat. Het is een lastige omloop, maar de renners zijn gemotiveerd en hebben vertrouwen."