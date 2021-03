Verrassende tweede plaats voor Fransman in Kuurne-Brussel-Kuurne: "Dit was het beste wat ik in mij had"

Anthony Turgis was één van de verrassingen in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Fransman Total Direct Energie eindigde op een knappe tweede plaats achter Mads Pedersen. Zelf was Turgis uiteraard tevreden met het resultaat.

Knappe wedstrijd van Anthony Turgis. De Franse sprinter was er nog bij in de finale van Kuurne-Brussel-Kuurne en moest in de sprint enkel Mads Pedersen voor zich dulden. Een mooie tweede plaats dus voor de Fransman.

Anthony Turgis gaf een interview bij het Franse DirectVélo. "Ik had de goede kant gekozen en Trek-Segafredo had het goed gelanceerd. Mijn benen deden pijn, maar ik ben blij met mijn prestatie. Dit was het beste wat ik in mij had", aldus Turgis.