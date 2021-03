Egan Bernal kijkt uit naar Giro maar weet nu al dat hij de rest van het jaar met rugpijn moet leven

Egan Bernal heeft dit jaar al een aantal goede prestaties geleverd. Toch is de rugpijn nooit weg uit zijn gedachten, simpelweg omdat het ook fysiek een issue blijft. Dat zal overigens nog wel eventjes zo blijven, beseft de voormalige Tourwinnaar.

Bernal zal later dit jaar voor het eerst aan de start van de Ronde van Italië staan. Daar had de Colombiaan het over in La Gazzetto dello Sport. "Ik wil in de Giro graag de Egan zijn die graag aanvalt, geen Egan die schrik heeft om gelost te worden. Ik bereid me 100 procent voor om in vorm te beginnen aan de Giro, maar anderen willen ook winnen. Ik zal niet alleen koersen."

Het is de vraag of Bernal wel op zijn volle vermogen zal kunnen koersen. In 2020 had hij vaak last van rugpijn, onder andere in de Tour. Ook nu blijft zijn gevoelige rug nog altijd een teer punt. "Spijtig genoeg weet ik dat ik minstens voor een jaar met de pijn moet leven", aldus de ronderenner.