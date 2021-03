Gilbert op zelfde lijn als Trentin over veiligheid: "Er meer energie in steken efficiënter dan dingen zeggen op social media"

Philippe Gilbert was net als Matteo Trentin spreekbuis van het peloton toen de veiligheid in het wielrennen en het verbeteren van dit aspect aan bod kwam bij besprekingen. Wanneer de UCI het afschaffen van bepaalde posities op de fiets aankondigde, kwam daar vanuit rennershoek veel kritiek op.

Dat kwam dan weer niet goed aan bij Trentin, die uithaalde dat renners minder op TikTok moesten zitten en meer hun mails moesten lezen. Het zat hem dwars dat van de 800 profs naar wie eind vorig jaar hieromtrent mails verstuurd werden, slechts 16 de bijlage hadden gedownload.

Het is altijd grappig om de reacties van iedereen te zien

Philippe Gilbert wikt en weegt zijn woorden, maar deelt de mening van Trentin wel grotendeels. "Het is altijd grappig om de reacties van iedereen te zien. Ik zou graag hebben dat renners er iets meer energie in steken. Dat zou efficiënter zijn dan dingen te zeggen op social media."

Meer betrokkenheid zou de zaak ten goede komen. "Ze zouden meer deel kunnen uitmaken van het proces, hun mails kunnen lezen. Als er iets niet duidelijk is, kunnen ze nog altijd iets vragen aan de CPA of de UCI. Hun contactgegevens zijn voor iedereen gemakkelijk te vinden."

Supertuck is geen efficiënte positie

Ook over de supertuck, het op de buis gaan zitten, heeft Gilbert een duidelijke mening. "Als ze een zadel op een fiets zetten, is dat voor een reden. Het is geen efficiënte positie. Ik heb er geen probleem mee als je het doet als je alleen rijdt. Maar als je bijvoorbeeld vooraan het peloton rijdt, draag je de verantwoordelijkheid voor een hele groep. Als je dan valt en je neemt tien of veertig renners mee in je val, is het wel een probleem."