Mathieu van der Poel weet welke ploegmaats hij meekrijgt in de Strade Bianche

Alpecin-Fenix is rond met zijn selectie voor de Strade Bianche, waar Mathieu van der Poel uiteraard uitgesproken kopman zal zijn. Van der Poel zal omringd worden door vier Belgen: Xandro Meurisse, Jonas Rickaert, Otto Vergaerde en Gianni Vermeersch.

Vermeersch koerste nog niet sinds hij in de Emiraten in quarantaine zat. In tegenstelling tot Rickaert. Nog twee andere namen maken deel uit van de selectie: de Tsjech Petr Vakoč en de Duitser Philipp Walsleben zijn er eveneens bij.

🇮🇹 #StradeBianche



These 7 #AlpecinFenix boys can't wait to give it their all on the beautiful white Tuscany roads of the @StradeBianche!



Non vediamo l'ora 😎 pic.twitter.com/maPHkf19Zc