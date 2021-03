Mauri Vansevenant maakt enorm indruk tussen de grote namen: "Bevestiging van goede voorbereiding tijdens de winter"

Mauri Vansevenant lijkt klaar om dit jaar een ferme stap vooruit te zetten. Bernal, Mollema, Quintana, Landa: het waren allemaal kleppers tegen wie hij het moest opnemen in de Trofeo Laigueglia. Slechts één van hen bleef voorop, de andere kon Vansevenant bergop goed volgen.

Het was dan nog spurten voor de ereplaatsen en ook dat bleek een meevaller: Vansevenant legde beslag op plaats drie. "Op het podium staan na zo'n zware koers maakt me blij. Het is beter dan wat ik voor de start verwachtte. Ik ben blij voor het team dat ik kon meedoen, zeker na de pech die we kenden."

OPGAVES PLOEGMAATS

Hiermee verwijst Vansevenant naar de opgaves van Bagioli, Garrison en Serry, die allen de koers moesten beëindigen na een val. "Ik wens alle jongens die betrokken waren bij de valpartij een spoedig herstel", leeft Vansevenant met hen mee.

Wat betekent deze geweldige prestatie in Italië nu voor hem? "Na mijn achtste plaats in het eindklassement in de Provence is deze podiumplek bevestiging van de goede voorbereiding die ik kende tijdens de winter. Het is een boost voor mijn vertrouwen voor de volgende koersen. Ik kan er amper op wachten."