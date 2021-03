Mollema zet vroege topvorm kracht bij en ook zijn ploeg is sterk gestart: "Zo doorgaan in andere Italiaanse koersen"

Weinigen gegeven om zo goed aan een seizoen te beginnen als Bauke Mollema. De Nederlander won al een etappe in een rittenkoers, het puntenklassement in diezelfde wedstrijd en nu ook een eendagskoers, na zijn triomf in de Trofeo Laigueglia.

Het was nochtans tegen andere toprenners te doen, al had Trek-Segafredo wel één voordeel. "We waren de enige ploeg met twee renners bij de eerste tien met nog 15 kilometer te gaan. Ik zag mijn moment, Ciccone zat in mijn wiel, dus besloot ik aan te vallen."

Ik ben superblij dat ik het gehaald heb

Uitstekend zijn moment gekozen dus en dan moet je nog beschikken over het nodige doorzettingsvermogen. "Ik had vrij snel een grote kloof. Het was niet gemakkelijk om het tempo te houden tot aan de streep, maar ik ben superblij dat ik het gehaald heb. Dit was een parcours dat me goed lag, met die korte klimmen."

Zijn eerdere ritwinst in de Tour des Alpes Maritimes et du Var was duidelijk geen toeval. "Ik wilde het seizoen goed beginnen en het is leuk om twee overwinningen achter mijn naam te hebben." Trek-Segafredo zit zo als ploeg ook al aan vijf zeges. "Hopelijk kunnen we zo doorgaan in de andere Italiaanse koersen dit weekend."