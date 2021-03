Ryan Gibbons, ex-ploegmaat van Campenaerts, van goudwaarde voor zijn land op continentaal kampioenschap

Ryan Gibbons was vorig jaar nog ploegmaat van Victor Campenaerts bij NTT. In 2021 komt Gibbons uit voor UAE. Dat gaf hem de toestemming om mee te doen aan de African Continential Road Championships. Zeg maar het kampioenschap voor het continent Afrika.

Zoiets als de Afrika Cup in het voetbal. Het is dus ook een landencompetitie. Het kampioenschap wordt gehouden in Caïro, in Egypte. Op de tweede dag van het kampioenschap werden er vier gouden medailles uitgedeeld. Die gingen allemaal naar Zuid-Afrika.

Daar zat Ryan Gibbons wel voor één en ander tussen. Gibbons won immers de individuele tijdrit. Er werd de renners een tijdrit van 41 kilometer voorgeschoteld. Gibbons was veruit de sterkste en ging nog 1 minuut en 41 seconden sneller dan zijn landgenoot Kent Main. De Rwandees Moïse Mugisha was derde op 3'16".

๐ŸŒ @afroroadchamps ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ



Fantastic results from Team ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ in the ITT events ๐Ÿ‘



Jnr Women

๐Ÿฅ‡๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Chante Olivier



Jnr Men

๐Ÿฅ‡๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Pedri Crause



Elite Women

๐Ÿฅ‡๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Carla Oberholzer

๐Ÿฅˆ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Frances Janse van Rensburg



Elite Men

๐Ÿฅ‡๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Ryan Gibbons

๐Ÿฅˆ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Kent Main



๐Ÿ“ธ Carly Patten pic.twitter.com/NWeXlx0Pk3 — Cycling South Africa (@Cycling_SA) March 3, 2021

Ook bij de meisjes junioren, jongens junioren en dames elite pakte Zuid-Afrika telkens het goud in het werk tegen de klok.