Wout van Aert is op zijn hoede in de Strade Bianche: "Enkel op hen letten zou dom zijn"

Zaterdag staat de Strade Bianche op de agenda. Een koers die Wout van Aert uitstekend ligt. Alaphilippe en van der Poel zijn normaal de grootste concurrenten.

Wout van Aert kijkt enorm uit naar de Strade Bianche. “Drie keer reed ik de Strade, drie keer op het podium. En vorig jaar won ik. Daar hoeft geen uitleg bij”, vertelt van Aert aan Knack.

Het toneel waar de koers gereden wordt spreekt dan ook tot de verbeelding. “Ik hou van die lastige beklimmingen over grind: je hebt er kracht voor nodig, maar ook techniek. Strade Bianche is vooral een móóie wedstrijd. Dat landschap, dwars door Toscane… En die aankomst! Via een steile helling rijden we het centrum van Siena in. Je neemt de bocht en komt uit op het centrale marktplein, dat ontploft wanneer de fans een renner zien. Kippenvel. Jammer dat het dit jaar zonder publiek is.”

Met Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel heeft hij twee stevige concurrenten. “Ik verwacht ons drieën sowieso bij de beteren, maar geen enkel seizoen is een kopie van het vorige. Er komen altijd nieuwe namen bij. Enkel op Alaphilippe en Van der Poel letten, zou dom zijn.”