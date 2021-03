Alpecin-Fenix maakt al selectie bekend voor Parijs-Nice en rekent onder meer op Belgisch kampioen

Alpecin-Fenix doet het voorlopig goed dit seizoen met onder meer de zege van Tim Merlier in de GP Le Samyn. Ook in Parijs-Nice wil de wielerformatie successen boeken en ze rekenen daarbij onder meer op de Belgische kampioen Dries De Bondt.

Ook Jasper Philipsen is één van de renners om in de gaten te houden bij Alpecin-Fenix. Daarnaast verschijnen ook Senne Leysen, Louis Vervaeke, Kristian Sbaragli, Oscar Riesebeek en Scott Thwaites aan de start.

🇫🇷 #ParisNice



We're back in France, where we'll be at the start of @ParisNice for the very first time!



🇳🇱 @oscarriesebeek

🇧🇪 @Bondteke

🇬🇧 @Scott_Thwaites1

🇧🇪 @LouisVervaeke

🇮🇹 @Kri_s90

🇧🇪 @JasperPhilipsen

🇧🇪 @LeysenSenne pic.twitter.com/kBiOuOKHEN