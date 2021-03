Fabio Jakobsen werkt hard aan zijn terugkeer: "De laatste drie weken waren pijnlijk" en "maandag hoop ik opnieuw te kunnen trainen"

Fabio Jakobsen is op de weg terug. De Nederlandse sprinter is nog altijd aan het revalideren na zijn zware val in de Ronde van Polen van vorig seizoen. Volgens de renner van Deceuninck-Quick-Step had hij de voorbije drie weken heel wat pijn en had hij ook problemen met eten en drinken.

Fabio Jakobsen gaf zelf meer uitleg via een update op Instagram. "Het is bijna tijd voor de heropstart. Toch waren de laatste drie weken pijnlijk en had ik problemen met eten en drinken", legde Fabio Jakobsen uit. Toch hoopt de Nederlandse sprinter van Deceuninck–Quick-Step volgende week opnieuw op de fiets te zitten. "Maandag gaan de hechtingen eruit en dan hoop ik opnieuw op de fiets te kunnen zitten om te trainen. Er is licht aan het einde van de tunnel." Dit bericht bekijken op Instagram Fabio Jakobsen (@fabiojakobsen)