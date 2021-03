Ook Lotto Soudal maakt selectie bekend voor Parijs-Nice en neemt vijf landgenoten mee naar de Franse rittenkoers

Lotto Soudal heeft deze avond haar selectie bekendgemaakt voor Parijs-Nice en de Belgische wielerformatie heeft voor vijf landgenoten gekozen. Zo zijn Philippe Gilbert, Thomas De Gendt, Kobe Goossens, Harm Vanhoucke en Florian Vermeersch geselecteerd.

Daarnaast hoopt Lotto Soudal ook overwinningen binnen te halen in de sprints met de ervaren Duitser John Degenkolb en als laatste renner kiest de Belgische ploeg nog voor de Italiaan Stefano Oldani.

