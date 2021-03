Trek-Segafredo maakt selectie bekend voor Parijs-Nice en kiest voor twee landgenoten

Het wielerseizoen is opnieuw volop aan de gang. Zaterdag staat de Strade Bianche op het programma en vanaf zondag zal het peloton ook een week te zien zijn in Parijs-Nice. Trek-Segafredo heeft haar selectie alvast bekendgemaakt voor de Franse rittenkoers.

Daarin is plaats voor twee landgenoten, want Jasper Stuyven en Edward Theuns verschijnen aan de start van Parijs-Nice. Daarnaast starten ook Julien Bernard, Kenny Elissonde, Alex Kirsch, Jacopo Mosca en Mads Pedersen voor Trek-Segafredo.

