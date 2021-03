UCI wil wielrennen veiliger maken en verbiedt onder meer aankomst Ronde van Polen waar Fabio Jakobsen zwaar ten val kwam

De UCI heeft een belangrijke beslissing genomen met het oog op veiligere sprints. Zo gaan ze sprints waarbij snelheden met 15 à 20 km/u oplopen door een hoogteverschil verbieden. Katowice, de aankomstplaats in de Ronde van Polen waarbij Jakobsen zwaar ten val kwam, zal zo wegvallen.

Vorig jaar kwam Fabio Jakobsen zwaar ten val in de Ronde van Polen na een incident met Dylan Groenewegen. Het gebeurde in Katowice, maar daar zal in de toekomst niet meer gesprint worden door de nieuwe maatregelen van de UCI.

Volgens Sporza vertelde Matthew Knight van de UCI dat ze de sprints waarbij snelheden met 15 à 20 km/u oplopen door een hoogteverschil willen verbieden. Ook zal er een verbod komen op aankomsten met bochten op 200 meter van de finish.