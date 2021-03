Primoz Roglic wil meteen voor winst gaan in eerste koersdagen van het jaar in Parijs-Nice

Primoz Roglic start zijn wegseizoen zondag 7 maart in Parijs-Nice. De Sloveense ronderenner is daarmee een van de laatste renners die aan het seizoen begint, maar heeft vertrouwen in zijn schema.

Het hoofddoel dit jaar is voor Roglic opnieuw de Ronde van Frankrijk. In 2020 werd hij op de voorlaatste dag nog uit de gele trui gereden door zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Die voorbereiding op de Ronde van Frankrijk begint voor Roglic in hetzelfde land met Parijs-Nicea. Na een trainingskamp in Tenerife start hij aan de 'Koers naar de zon'. "Nadat ik de jongens zag racen in de UAE Tour, kon ik niet wachten om het beste van mezelf te geven in de volgende wedstrijden", klinkt het bij Roglic.

Ploegleider Grischa Niermann zal in de volgwagen zitten bij Jumbo-Visma en verwacht vanaf de vierde etappe een strijdplan te kunnen opmaken. "Dan zullen we kunnen zien of we moeten aanvallen of onze voorsprong moeten verdedigen in de laatste etappes."

Sam Oomen begint ook aan het seizoen in Parijs-Nice/ De Nederlander debuteert bovendien bij zijn nieuwe ploeg. Na twee mindere jaren vol vraagtekens wil de 25-jarige Oomen opnieuw succes behalen. "Als ik Roglic kan assisteren en me opnieuw goed voel op de fiets, zal ik heel tevreden zijn over mijn seizoensstart", zegt de Nederlander.