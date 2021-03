Ervaren renner van Groupama-FDJ loopt verscheidene breuken op bij trainingsongeval

Niet enkel goed nieuws uit de wielerwereld dit weekend. Zijn ploeg Groupama-FDJ heeft vernomen dat Anthony Roux tijdens een training het slachtoffer geworden is van een ongeval. Het verdict is niet mals: de 33-jarige renner heeft meerdere breuken opgelopen.

Het heeft Roux dit jaar nog niet meegezeten. De Fransman was reeds betrokken bij een valpartij in de UAE Tour en is nu dus ook op training ten val gekomen. Roux was uitgerekend dicht bij huis aan het trainen, maar ook op de wegen die hij goed kent schuilde dus gevaar.

Roux werd overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Toulon. Daar werden bij hem verscheidene breuken vastgesteld. Hij heeft meerdere ribben, een schouderblad en twee halswervels gebroken. Bovendien werd ook een longkneuzing vastgesteld.

ZEKER VIER WEKEN BUITEN STRIJD

Volgens de eerste inschattingen zou Roux aankijken tegen een periode van inactiviteit van vier tot vijf weken. Nadien zal dan een beslissing genomen moeten worden over wanneer hij juist trainingen en wedstrijden kan hervatten.