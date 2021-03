Merlier verklaart waarom hij van ver aanging en gaat niet zweven: "Grote ronden nog van ander niveau"

Tim Merlier heeft nu de laatste twee koersen gewonnen waar hij aan de start is verschenen. In die twee sprints haalde hij het ook met overschot aan de meet. Merlier lijkt klaar voor nog een stap hogerop, al blijft de voormalige Belgische kampioen voorzichtig.

"Ik had niet verwacht dat ik zo makkelijk in positie zou zitten", doet Merlier het verhaal van de aanloop naar de sprint in de GP Monseré. "Normaal liggen deze koersen mij minder, als het er te nerveus aan toegaat en iedereen nog frisse benen heeft. Ik had een goede positie aan het rondpunt, dat wilde ik ook. Dan is het kwestie van je plek te verdedigen."

WATTS BEHOUDEN BIJ SPRINT VAN VER

"Ik zag dat Van Lerberghe bijna ten val kwam door een kwak. Ik heb dan niet meer getwijfeld", vervolgt Merlier. Dat was wel niet de enige reden waarom hij al van ver aanging. "Ik had het gevoel dat het even stilviel. Ik kwam alleen in de wind te zitten en had niemand voor mij. Ik weet dat ik mijn wattagesnelheid kan behouden als ik van ver ga. Gelukkig was het genoeg. Het is dan hopen dat er niemand uit het wiel komt."

Dat gebeurde ook niet. Is Merlier stilaan klaar voor ritsucces in grote ronden? De ambitie is er, al blijft hij met de voeten op de grond. "Dat is nog van een ander niveau, maar graag natuurlijk." Eerst maar eens nog eens scoren in een andere rittenkoers, in Tirreno-Adriatico bijvoorbeeld. "Ik hoop op even snelle benen in de Tirreno."