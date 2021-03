Nys ziet het crescendo gaan bij Van der Poel: "Mathieu heeft al fantastische dingen gedaan, dit jaar gaat nog straffer zijn"

Sven Nys vormde samen met Michel Wuyts het duo in de commentaarcabine tijdens Strade Bianche. Ook Nys heeft met volle teugen genoten van de demonstratie van Mathieu van der Poel. Het zal nog niet de laatste keer zijn dat we voor die laatste de superlatieven bovenhalen.

In een Facebook Live van Sporza na de koers gaf Nys mee onder de indruk te zijn van de samenstelling van de kopgroep in de Strade. "Ik heb het nog nooit meegemaakt, zo’n straffe kopgroep. Bernal geeft echt wel een ijzersterke indruk en zal in de rondes een te duchten klant worden. Pogačar kwam net tekort in de finale. Ik had hem wel eens mee die klim willen zien oprijden."

De straffe stoten van Van der Poel zijn ondertussen al lang niet meer op één hand te tellen en ze lijken enkel indrukwekkender te worden. "Ik denk dat het wel eens het jaar van Van der Poel zou kunnen worden. Hij heeft uiteraard in het verleden ook al fantastische dingen gedaan, maar dit jaar gaat nog straffer zijn. De Ronde van Vlaanderen winnen heeft hem deugd gedaan en hij heeft het WK veldrijden met verve gewonnen."

BEVRIJD

Dat moet hem mentale rust gegeven hebben. "Hij is bevrijd in zijn hoofd denk ik. Mathieu is gewoon een fenomeen op wielen, in gelijk welke discipline. Daarbij komt nog eens die explosiviteit bergop. Niet in het hooggebergte, want dan heeft hij echt zijn kilo's tegen"

'BESTE MATHIEU WINT TEGEN BESTE ALAPHILIPPE'

Die versnelling in de Strade was toch wel echt bewonderenswaardig. Alaphilippe is immers ook niet de eerste de beste. "Als ze allebei in topvorm aan een helling beginnen, dan denk ik dat Mathieu de beste is." Wout van Aert miste volgens Nys nog koersritme. "Dat is nu het verschil tussen koersen en training. Je kan dat niet 100% simuleren. Maar ik heb een sterke Wout gezien die gaat groeien met de competitie."