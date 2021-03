Vansevenant koestert 1ste profzege: "In groep met winnaars van grote ronden en Monumenten, dat gaf me vertrouwen"

Na vorige zomer prof te zijn geworden, heeft Mauri Vansevenant op zijn 21ste zijn rekening geopend. Zijn eerste overwinning bij de profs is een feit. Vansevenant was op pad met kanjers als Mollema, Landa en Quintana. Dat joeg hem geen angst aan, integendeel.

Vansevenant richtte zich in de GP Industria & Artigiano op de laatste keer klimmen in San Baronto. "Het was geen verrassing dat de grote aanvallen er kwamen op de laatste passage van de klim. Ik was er klaar voor en voelde me goed genoeg om die te volgen."

GOEDE SPRINT NA ZWARE KOERS

Daar reed hij dan, in de finale van een klimkoers, aan de zijde van Quintana, Mollema en Landa. "Dat ik in zo'n goed gezelschap vertoefde, in een groep met winnaars van grote ronden en Monumenten, gaf me veel vertrouwen. Ik bleef gewoon mijn deel van het werk doen vooraan. We werkten goed samen, gingen voluit en ik wist dat ik in de laatste kilometer beroep kon doen op een goede sprint."

Ook daaruit spreekt dus wel vertrouwen. "Die heb ik meestal wel in huis na een zware koers. Ik ben superblij met deze overwinning." Twee eendagskoersen reed Vansevenant dit jaar tot dusver in Italië. Eén keertje was hij derde en één keertje dus de overwinnaar. "Ik hou ervan te koersen in Italië en hoop de lijn door te trekken na mijn zeer goede seizoensbegin."