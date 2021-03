Wellens 2de beste Belg in Strade en het had nog beter kunnen zijn: "Zonde dat we die laatste kloof niet konden dichten"

Op het moment dat het peloton in stukken scheurde, vooral door toedoen van Wout van Aert, was Tim Wellens net niet mee. "Het was een hele lastige koers. Spijtig genoeg kwam ik net tekort om te kopgroep te volgen toen de koers op de achtste sector", zegt de kopman van Lotto Soudal.

In een latere fase van de koers leken Wellens & co wel nog op weg naar de kopgroep. Ze kwamen tot op tien seconden, maar kregen het niet dicht. "We gingen voluit om de kloof te overbruggen en kwamen erg dichtbij, maar konden net niet dat laatste gaatje dichtrijden. Ik stak veel energie in de achtervolging en moest mij uiteindelijk neerleggen bij de dertiende plaats, wat helemaal niet slecht is."

